Большой брат в каждом дворе: в Петербурге камеры видеонаблюдения хотят подключить к нейросетям

В Петербурге камеры видеонаблюдения хотят подключить к нейросетям

Петербургу грозит тотальный контроль. Более 80 тысяч городских камер хотят подключить к нейросетям. Цель — следить за чистотой и быстро устранять все нарушения. Однако в системе есть некоторые недочеты.

Например, отсутствие необходимых ресурсов и несправедливые штрафы. К тому же горожане недовольны тем, что контроль за их жизнью усиливается. Корреспондент «Известий» Герман Кудияров собрал «за» и «против» обновления системы видеонаблюдения.

Камера просто установлена в одном из дворов. В ее обзор попадают контейнеры для сбора бытового мусора. В данном случае нейросеть зафиксировала переполнение этих контейнеров. А на следующий день контейнеры уже пустые. До чего техника дошла — уже и мусор выносит. Но тут она, скорее, подсказывает. Для этого работают умные камеры с искусственным интеллектом. Как только нарушение обнаружили — передали информацию ответственным за содержание территории.

«Мы получаем информацию от ГАТИ. Напрямую отправляем её в УК посредством мессенджеров Макс или на почту, официальными письмами. Если управляющая организация не реагирует, мы отправляем вышестоящим инстанциям: администрация, ГАТИ или ГЖИ», — рассказала заместитель начальника Отдела уборки внутриквартальных территорий и благоустройства Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга Александра Касько.

Выполнена работа или нет, проверяет тоже нейросеть. Если недочеты устранили, отметка пропадает с карты. Обычно на это уходит от нескольких часов до суток. Система «Городовой» работает в Петербурге с 2024 года. В ГАТИ говорят, службы уже научились быстро реагировать.

«Мы просто контролируем территорию города и принимаем превентивные меры до того, как наши жители увидят то или иное нарушение, мы уже о нем знаем и уже отправили информацию на устранение», - рассказал Максим Тальский,

начальник отдела внедрения сквозных технологий государственной административно-технической инспеции.

Сейчас таких умных камер по Петербургу уже 20 тысяч, а в этом году будет в пять раз больше. Следить они будут более чем за двадцатью нарушениями. Неубранный снег и сосульки на крышах, разбитые дороги, переполненные мусорные контейнеры — все, на что жалуются жители, будет фиксироваться и устраняться гораздо быстрее. За неделю камеры вычисляют 3500 случаев. Но как оказалось, не все ТСЖ и управляющие компании получают предупреждения. Иногда штраф приходит сразу. Например, за граффити.

«Хотелось бы какого-то взаимодействия, чтобы давали срок на то, чтобы убрать этот граффити. Не всегда ты видишь его, допустим. Ты даже днём обошёл, вечером покрасили, проехала мобильная группа, и ты об этом даже не узнал», — заявила

председатель правления дома на Коминтантском 21 Ольга Галутва.

На мгновенные штрафы жалуются многие УК и ТСЖ. Тем более, что наказание для юридических лиц в десять раз выше, чем для физических — за то же граффити не три, а 30 тысяч рублей. Оспорить решение можно через суд, но это длительная процедура. По мнению экспертов, логичнее бороться целенаправленно с хулиганами.

«Такое количество камер, которое у нас есть в городе, например, никак не помогает в борьбе с граффитистами. Понятно, что при желании найти тех, кто занимается вандализмом, портит фасады, наверное, не составляет большого труда. Хотелось бы, чтобы правительство города работало именно в этом направлении. А не в направлении сбора штрафов с граждан», — рассказала президент петербургской Ассоциации собственников жилья и их объединений Гульнара Борисова.

Кроме того, если камеры будут фиксировать ещё больше нарушений, будут ли специалисты успевать их устранять? Порой рабочих рук и сейчас не всегда хватает. Вопросов у Ассоциации собственников жилья немало — их решают в диалоге с властью.

«Мы бы, конечно, хотели, чтобы у администрации Санкт-Петербурга совместно с правоохранительными органами находили виновников повреждения нашего общедомового имущества, привлекали их к ответственности. А мы в свою очередь могли на этих виновников возложить затраты, связанные с приведением фасадов в надлежащее состояние», - заявил член Президиума петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений Кирилл Захарян.

Подключение новых камер к «Городовому», по мнению экспертов, пугает население. Некоторые считают, что увеличивается контроль за жизнью. Системы видеонаблюдения размещают на детских площадках, зданиях, опорах линий электропередачи. В ГАТИ уверенно успокаивают — они не для слежки, а для безопасности.

Большой брат уже среди нас. Но как бы страшно это ни звучало, бояться его точно не стоит. Хотя бы потому, что функции у этого брата немного другие. Машина прогресса еще не доехала до того момента, чтобы полностью идентифицировать личность. Для этого нужна большая база данных на каждого человека. И не будем забывать, что все эти камеры существуют для того, чтобы Санкт-Петербург оставался чистым и красивым.

Как говорится, все новое — хорошо, а доработанное новое — еще лучше. В конце концов, камеры могут помочь бороться с вандалами и вычислять преступников.