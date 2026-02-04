Затяжная «процедура»: чем опасна привычка «залипать» в телефоне в туалете

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Нормальная дефекация не должна занимать по времени более трех минут.

Чем опасна привычка «залипать» в телефоне в туалете

Фото: 5-tv.ru

Врач Крымский: привычка сидеть в телефоне в туалете нагружает прямую кишку

Привычка «залипать» в телефоне в туалете может обернуться проблемами со здоровьем, в частности, создать избыточную нагрузку на сосуды прямой кишки. Об этом сайту Газета.ру рассказал врач-колопроктолог сети столичных клиник Ярослав Крымский.

По словам эксперта, такие «паузы с гаджетом» превращают процедуру в «затяжную», в результате чего, человек задерживается на унитазе значительно дольше, чем это допустимо с физиологической точки зрения.

Самое важное — это то, что длительное сидение и натуживание не только создают нагрузку на сосуды в области прямой кишки, но и ослабляют связочный аппарат геморроидальных узлов. В конечном счете происходит усиление давления на венозные сплетения, что со временем может привести к увеличению геморроидальных узлов и развитию заболевания.

Крымский уточнил, что нормальная дефекация не должна занимать по времени более трех минут, даже если есть склонность к запорам. Врач посоветовал изменить режим и качество питания вместо попытки «пересидеть» ее с телефоном в руках.

Стоит сделать акцент на употреблении достаточного количества клетчатки, которая содержится в овощах, фруктах и ягодах. Это поможет кишечнику работать активнее, улучшит перистальтику и снизит потребность в длительном сидении в туалете.

Колопроктолог отметил, что отказ от гаджета в туалете — это простой шаг, чтобы не столкнуться с хроническим геморроем и встать на путь сохранения здоровья организма.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, слишком частое посещение туалета может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Врач рассказала, сколько раз в день должен ходить в «тайную комнату» здоровый человек.

