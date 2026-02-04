На берегу залива: Долина в 2010 году купила квартиру в Латвии в ипотеку

В 2010 Лариса Долина купила квартиру в ипотеку в латвийской Юрмале

У народной артистки России Ларисы Долиной есть квартира в латвийском курортном городе Юрмала. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документы.

Недвижимость была приобретена певицей в 2010 году в ипотеку. Дом, в котором находится жилплощадь знаменитости, стоит всего в нескольких метрах от берега Рижского залива.

Площадь этой квартиры составляет 123,9 квадратного метра. Сейчас она оценивается в более чем 27,4 миллиона рублей.

Однако из-за того, что Долина была внесена в санкционный список Евросоюза, все ее активы в Латвии были заморожены. Более того, есть вероятность, что артистка может лишиться своей недвижимости в Прибалтике. Так как в январе в Латвии стал действовать новый закон. По нему накапливаемый владельцем квартиры долг записывают на имущество, а не хозяина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Долина после скандала с квартирой в Хамовниках будет жить в съемном квартире.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.