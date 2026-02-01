«Есть где жить»: Долина после скандала с квартирой будет жить в съемном жилье

|
Лилия Килячкова
Эксклюзив

Певица пока не знает, когда сможет приобрести собственное.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Лариса Долина после скандала с квартирой будет жить в съемном жилье

Народная артистка России Лариса Долина после скандала с квартирой в Хамовниках будет жить в съемном жилье. Об этом исполнительница хита «Погода в доме» рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своем юбилейном концерте «Юбилей в кругу друзей».

«Есть где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру. Пока в аренду, вот когда сможем приобрести собственное жилье, неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок, возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам ее сдают на очень хороших условиях в аренду», — поделилась артистка.

Летом 2024 года Полина Лурье купила квартиру народной артистки за 112 миллионов рублей. Вскоре после заключения сделки певица заявила, что действовала под давлением мошенников, и оспорила сделку в суде. Покупательница осталась без денег и без жилья. Но ее представители боролись за отмену решения.

И добились успеха 16 декабря 2025 года — Верховный суд признал право собственности за Лурье и отменил все ранее принятые судебные акты. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину, а 19 января Лурье получила ключи от квартиры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что скандал на 50 миллионов рублей разгорается вокруг дачи Долиной. Певице предстоит отдать крупную сумму на ликвидацию искусственного водоема, созданного на ее участке в подмосковном поселке Славино. Согласно требованиям, пруд должен быть полностью закопан.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля для всех знаков зодиака

«Есть где жить»: Долина после скандала с квартирой будет жить в съемном жилье
