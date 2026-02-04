Любовь напоказ: «идеальные» родители сбросили шестерых детей с обрыва

Mirror: «идеальные» родители сбросили шестерых детей с обрыва

С виду они были образцовой семьей. Любящие родители, шесть усыновленных детей, улыбки на фотографиях, вдохновляющие посты в соцсетях. Но в одно утро «идеальная» семья Харт закончила свою историю самым страшным способом — родители убили всех шестерых детей, а затем совершили самоуйбиство. Об этом пишет Mirror.

Ранним утром 26 марта 2018 года автомобиль семьи Хартов рухнул с утеса на побережье Калифорнии. В машине находились Сара и Дженнифер Харт*, обеим было по 38 лет, и их шестеро усыновленных детей — от 12 до 19 лет. Пятерых детей нашли погибшими, тело одного так и не было обнаружено, но его также признали погибшим.

Почти сразу следователи пришли к выводу, что это не несчастный случай. Позже официальное жюри признало смерть всей семьи убийством и самоубийством.

Образ, в который верили все

Для окружающих семья Харт выглядела почти идеальной. Родители активно вели соцсети, рассказывали о воспитании, социальной справедливости и любви. Их дом считался примером современной приемной семьи, а сами они — заботливыми и вовлеченными матерями.

Один из детей, Девонте, даже стал символом надежды, когда его фотография с полицейским во время протестов в 2014 году разошлась по всему миру. Этот снимок воспринимался как доказательство того, что дети окружены заботой и теплом.

Но за публичной картинкой скрывалась совсем другая реальность.

Тревожные сигналы

Годами соседи, учителя и знакомые сообщали о проблемах в семье. Речь шла о жестком контроле, наказаниях, лишении еды и страхе, который испытывали дети. Одна из матерей была признана виновной в нападении на ребенка, но семья продолжала оставаться вместе.

За несколько дней до гибели один из детей постучал к соседям и попросил еду. После этого социальные службы попытались связаться с семьей — безуспешно. Эти попытки стали последними.

Когда фасад начал рушиться

Следствие пришло к выводу, что родители были убеждены: власти собираются лишить их опеки. В материалах дела прозвучало страшное объяснение мотивов — если дети не могут остаться с ними, то не должны остаться ни с кем.

Идеальный образ, годами выстроенный в интернете и на публике, оказался прикрытием тотального контроля и жестокости, которая закончилась гибелью всей семьи.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России