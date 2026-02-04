People: лжепластический хирург изуродовала пациентку и удерживала ее в квартире

Женщина из США выдавала себя за пластического хирурга, проводила операции без лицензии и не позволила пострадавшей уйти, несмотря на боль, травмы и крики о помощи. Об этом пишет People.

«Операция» на дому

Следствие утверждает, что 34-летняя Динжуй Ван представлялась лицензированным врачом и в январе 2020 года провела пластическую операцию 22-летней женщине в своей квартире. Речь идет о двойной блефаропластике век — популярной процедуре, которую Ван выполняла без медицинского образования и разрешений.

По данным прокуратуры округа Саффолк, во время процедуры Ван вводила местный анестетик и дермальные филлеры, не одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. В результате пострадавшая испытала сильную боль, а на ее лице остались постоянные рубцы.

Попытка уйти провалилась

После того, как вмешательству подверглось одно веко, женщина попыталась покинуть квартиру. Однако Ван силой вернула ее обратно на стол и не позволила уйти до завершения процедуры.

В релизе прокуратуры подчеркивается, что пострадавшая находилась в состоянии сильного физического страдания, но операция продолжалась вопреки ее попыткам прекратить происходящее.

Фальшивые лицензии

Следствие также установило, что Ван заявляла о наличии лицензий косметолога, массажиста и парикмахера при подаче заявки на кредит в American Credit Center. В результате она получила заем на сумму более 37 тысяч долларов.

Ван предъявлены многочисленные обвинения, включая нападение и нанесение побоев с применением опасного оружия, причинение серьезного вреда здоровью, похищение, кражу по ложному предлогу, а также незаконную медицинскую практику и неправомерное использование звания врача.

Окружной прокурор Саффолка Кевин Р. Хейден заявил, что лицензирование врачей существует не формально, а для защиты пациентов.

По его словам, когда человек выдает себя за медицинского специалиста и берется за хирургические процедуры без подготовки и допуска, последствия могут быть разрушительными и необратимыми.

