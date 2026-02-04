Защищаем кожу от холодов: как использовать уходовую косметику зимой

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 29 0

В морозы особенно важно защитить лицо от суровой погоды и сухих помещений.

Как ухаживать за коже зимой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дерматолог Долматова: зимой важно правильно использовать уходовую косметику

С наступлением морозов кожа лица становится более требовательной к уходу. Те косметические средства, которыми можно пользоваться летом и осенью, уже не подходят для зимы. О нюансах заботы о коже в холодное время года Life.ru рассказала ведущий бьюти-тренер, практикующий косметолог и эксперт компании Avon Россия Мария Долматова.

Свойства человеческой кожи изменяются в зависимости от сезона. Уже когда показатели термометра опускаются ниже пяти градусов, кожный покров снижает активность, поэтому зимой важно выбрать специализированный уход и правильно его наносить.

По словам специалиста, крем для лица нужно намазывать похлопывающими движениями пальцев, дополнительно стимулируя замедленный кровоток. Зимой помещения, как правило, заполнены сухим воздухом из-за усиленного отопления, от этого кожа теряет влагу.

В первую очередь в холода следует распрощаться с очищающими средствами на спиртовой основе — они разрушают гидролипидную пленку и усиливают дефицит влаги. Кроме того, обязательно включить в свой ежедневный уход вещества с церамидами. Они на сегодняшний день считаются одними из самых эффективных средств для восстановления кожного покрова, так как помогают снизить потерю влаги. Как правило, церамидами насыщают зимние кремы и бальзамы для губ.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно ходить, чтобы шея, спина и суставы не болели

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:29
Пострадавшая при пожаре в школе Красноярска девочка попала в реанимацию
17:25
Специалисты дали оценку состояния пострадавших школьников в Красноярске
17:23
Мамы знают лучше? Пять признаков мужчины, от которого нужно уходить сразу
17:11
Дипломатический прорыв: в ОАЭ ждут продвижения от переговоров по Украине
17:08
В школах Кодинска и Красноярска проведут проверки после нападений учеников
16:54
Хакеры рассказали о службе украинского журналиста Шарафмала* в информподразделении ГУР Украины

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
Мужчина скормил пятилетнюю девочку аллигаторам и дважды избежал смертной казни
Восьмиклассница подожгла одноклассника в Красноярске — что известно к этому часу
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео