Девушка устроила поджог жилого дома и грозилась взорвать здание в Петербурге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга девушка устроила поджог жилого дома. Она кричала, что у нее есть бомба. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным собеседника, возгорание произошло в подвальном помещении здания на Кантемировской улице.

По предварительной информации, в подвале расположено помещение благотворительного фонда «Доброволец», где собирают гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.

Очевидцы сообщают, что после поджога девушка начала кричать, что у нее есть бомба, и угрожала взорвать здание.

На место происшествия были оперативно направлены сотрудники полиции и экстренные службы. Территорию вокруг дома оцепили, проводится проверка на наличие взрывных устройств. Возгорание локализовано.

По данным на данный момент, информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства произошедшего и мотивы действий девушки устанавливаются. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что восьмиклассница подожгла одноклассника в Красноярске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.