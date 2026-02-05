Набирает обороты криминальная история, уже получившая название «Эпштейн-гейт». После публикации новых файлов по делу преступного финансиста обсуждение скандала резко разрослось до настоящих теорий заговора. Ведь в материалах упоминаются проекты генетических экспериментов, включая разработку так называемых «дизайнерских детей». Причем миллионер-педофил Эпштейн для этого мог использовать секретные лаборатории на Украине.

Эксперты тут же заострили внимание, что в документах, по их подсчетам, десятки раз упоминается имя главы киевского режима. И вспомнили многочисленные заявления Зеленского о пропавших якобы по вине России детях. Но что могло происходить на самом деле — выяснял корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Новая порция рассекреченных файлов Эпштейна оказалась за гранью человеческого разума. Там и ритуальные жертвоприношения, и растление малолетних. Даже каннибализм оказывается жуткой реальностью из жизни сильных мира сего.

«Как утверждается, эти маленьких детей убивают. В то время как им перерезают горло, у них извлекают адреналиновую жидкость из надпочечников. Эта адреналиновая жидкость обладает омолаживающими свойствами», — отметил отец американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска Эррол.

Маск-старший, кажется, активно выгораживает своего сына, который, судя по новым документам, как минимум напрашивался в гости к Эпштейну. Взяли его или нет, так и не понятно. Сегодня интервью о повадках трансатлантической элиты с виновником грандиозного разоблачения Эпштейном в топе всемирной паутины.

— Вы считаете себя самим дьяволом? — спрашивал журналист финансиста.

— Нет, но у меня есть хорошее зеркало, — отмечал Эпштейн.

Первым, кто еще 25 лет назад рассказал с помощью киноязыка о тайных ритуалах и сатанизме*, приравненном в России к экстремизму, в высших эшелонах американской власти был режиссер Стэнли Кубрик. В фильме «С широко закрытыми глазами» он буквально иллюстрировал дело Эпштейна, а потом скоропостижно умер от сердечного приступа.

Вкус к запрещенным обрядам остался на губах богемы. Певица Леди Гага была запечатлена во время поедания меда из гроба в рамках перфоманса художницы Марины Абрамович, чье имя упоминается в последних опубликованных документах по делу Эпштейна, где скандальный финансист лестно отзывается о ее творчестве.

«На прошлой неделе у меня была увлекательная встреча с Мариной Абрамович. Я зашел в галерею Шона Келли, чтобы посмотреть ее работу, она потрясающая», — приводит минфин США слова Эпштейна.

Примечательно, что в 2023 году глава киевского режима Владимир Зеленский просил Марину Абрамович стать «послом» Украины и помочь в восстановлении школ. Его имя много раз упоминается в рассекреченных файлах. Американские журналисты увидели в этой связи торговлю детьми.

«Если послушать Зеленского, он постоянно увеличивает число пропавших детей. Сначала было 20 тысяч, потом стало 50 тысяч, потом — 200 тысяч. Мол, пропали 200 тысяч детей. А действительно ли это так? Начинаешь читать его переписку с Эпштейном, и создается ощущение, будто действительно существовал некий план „исчезновения“ этих детей», — отметил американский журналист-расследователь Бен Суонн.

Украину Эпштейн упоминает часто и в переписке с программистом Брайаном Бишопом, где они обсуждали проект по генетическому совершенствованию потомства и клонированию человека, которое проходило в секретных украинских лабораториях.

«Продолжаю тестирование на мышах в своей лаборатории на Украине», — говорится в одном из сообщений.

И вот уже вся Украина стала большим беспощадным экспериментом над людьми. Офис на Банковой все это устраивает под мистические обряды, на которых, как выясняется, помешена вся украинская верхушка, на запястьях засветившая одинаковые браслеты-амулеты. Пишут, что такие браслеты раздает приближенным главный мистик Незалежной, бывший руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак, который регулярно устраивает ритуалы с колдунами, заказывает у них для себя защиту, а для недругов — сглаз и порчу. Может, поэтому Зеленский никак не может выйти из-под его влияния?

«Правая рука Зеленского, его ближайший соратник Андрей Ермак, по словам его бывших коллег и пресс-секретаря, обвиняется в занятиях оккультизмом. В том, что он якобы проводил какие-то ритуалы, собирал „особую воду“, использовал предметы, связанные с кладбищами. Говорят о браслетах, ритуалах, сеансах, магах, ведьмах, появляющихся рядом с государственными учреждениями», — подчеркнул бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

Есть в украинском королевстве и придворная ведьма Киева, которая может разговаривать с духами умерших и предсказывать будущее. Колдовка Мария Тихая, близкая подруга бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, на днях была замечена на судебном заседании по делу о коррупции.

«Юлия Тимошенко всегда была подвержена этим вещам. Все время привлекала кого-нибудь: предсказателей, всяких колдуний. Обратите внимание, так было и раньше, и сейчас это продолжается. Она пригласила ведьму, которая обслуживала Ермака, к себе на суд», — отметил политический деятель Олег Царев.

Мрачные церемонии, колдовство и прочая бесовщина, лишь бы удержаться у власти. Но, судя по опубликованным файлам дела Эпштейна, все тайное становится явным.

* движение признано в России экстремистским и запрещено