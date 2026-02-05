Обезвредившую нападавшего в оренбургском детсаду воспитательницу наградят

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Такие поступки не должны остаться незамеченными, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

Фото, видео: Telegram/Евгений Солнцев/solntsev_official; 5-tv.ru

Воспитательницу детского сада из Бугуруслана Оренбургской области Лию Галееву, которая обезвредила мужчину с ножом, напавшего на дошкольное учреждение, представят к награде. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в Telegram-канале.

Солнцев лично связался с воспитателем после произошедшего, поблагодарил женщину за такой героический поступок. По словам губернатора, Галеева проявила мужество и решимость, встав на защиту детей в экстренной ситуации. В результате нападения воспитательница получила порезы, однако ей быстро была оказана вся необходимая помощь.

«Такие поступки не должны остаться незамеченными. Представим к награде воспитателя. Самоотверженность и решимость женщины вызывают восхищение», — подчеркнул Солнцев.

Фото: Telegram/Дмитрий Дьяченко|Бугуруслан/dyachenko_ds

В четверг, 5 февраля, мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Агрессор пытался проломить дверь, но его остановила воспитатель дошкольного учреждения — Лия Наильевна Галеева. Опасность была нейтрализована благодаря решительным действиям сотрудников детского сада и оперативному реагированию экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд отправил под домашний арест подростка, устроившего стрельбу в уфимской школе. Суд прошел в закрытом режиме — мера пресечения в отношении подростка продлится до 3 апреля 2026 года.


