Суд отправил под домашний арест подростка, устроившего стрельбу в уфимской школе

В результате случившегося был ранен один из преподавателей — он получил ссадину.
Фото: Ильфат Кинзябаев/ТАСС
Школьника, который напал на гимназию в Уфе, отправили под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.
Суд прошел в закрытом режиме — мера пресечения в отношении подростка продлится до 3 апреля 2026 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что девятиклассник устроил стрельбу из пластикового пневматического автомата в гимназии № 16 в Уфе, попав в лицо учителю истории и обстреляв одноклассников. У педагога остались ссадины.
После этого 15-летний злоумышленник выбежал в коридор и взорвал несколько петард. Помимо автомата у него был при себе нож. На допросе подросток заявил, что не хотел никому навредить, а пытался только напугать.
Перед расправой мальчик публиковал в мессенджере в Telegram эмоциональные посты о конфликтах с одноклассниками и учителями. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев допустил, что причиной произошедшего мог стать буллинг со стороны сверстников. Расследование инцидента продолжается, в случае, если факт травли подтвердится, администрация школы понесет ответственность.
