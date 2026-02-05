Суд отправил под домашний арест подростка, устроившего стрельбу в уфимской школе

|
Сергей Добровинский
В результате случившегося был ранен один из преподавателей — он получил ссадину.

Как наказали школьника устроившего стрельбу в Уфе

Фото: Ильфат Кинзябаев/ТАСС

Стрельба в школе Уфы

Школьника, который напал на гимназию в Уфе, отправили под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Суд прошел в закрытом режиме — мера пресечения в отношении подростка продлится до 3 апреля 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что девятиклассник устроил стрельбу из пластикового пневматического автомата в гимназии № 16 в Уфе, попав в лицо учителю истории и обстреляв одноклассников. У педагога остались ссадины.

После этого 15-летний злоумышленник выбежал в коридор и взорвал несколько петард. Помимо автомата у него был при себе нож. На допросе подросток заявил, что не хотел никому навредить, а пытался только напугать.

Перед расправой мальчик публиковал в мессенджере в Telegram эмоциональные посты о конфликтах с одноклассниками и учителями. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев допустил, что причиной произошедшего мог стать буллинг со стороны сверстников. Расследование инцидента продолжается, в случае, если факт травли подтвердится, администрация школы понесет ответственность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Стрельба в школе Уфы
