Пушистый репортаж: в Гренландии ездовая собака украла камеру у американских журналистов

В Гренландии ездовая собака украла камеру у американских журналистов

В Гренландии ездовая собака едва не сорвала съемку журналистам. Примечательно, что американским. Она украла работающую камеру и отправилась снимать репортаж от первого лица.

Получилось познавательно. Пропажу журналисты обнаружили не сразу. Им пришлось вернуться на место съемок и долго искать свою дорогостоящую технику.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Британии могут усыпить около 5000 тысяч приматов из-за новых правил содержания. Хозяева питомцев жалуются на невыполнимые требования.

 Согласно новым нормам, частные владельцы обязаны получить специальную лицензию. Она должна подтверждать, что условия жизни обезьян соответствуют стандартам современных зоопарков.

В случае несоблюдения жестких критериев питомцы подлежат конфискации. Однако зоозащитники и сами хозяева бьют тревогу. В специализированных центрах и зоопарках катастрофически не хватает мест для размещения изъятых особей, что неизбежно приведет к их эвтаназии.

