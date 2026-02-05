Блины без химии: как выбрать сливочное масло к Масленице

В преддверии Масленицы выбор качественных продуктов становится главной задачей для хозяек. Особое внимание эксперты советуют уделить сливочному маслу — основе вкусных блинов. Доктор сельскохозяйственных наук Нина Мясищева в беседе с изданием Life.ru рассказала, как отличить натуральный продукт от суррогата и на какие цифры смотреть на упаковке.

ГОСТ против ТУ

Настоящее сливочное масло в России производится строго по стандартам: ГОСТ (Межгосударственный стандарт) 32261-2013, ГОСТ Р 52969-2008 или техрегламенту Таможенного союза (ТР ТС 033/2013). Эксперт предупреждает: если на пачке указано «ТУ» (технические условия), состав может отличаться от классического. Главное правило — в натуральном сливочном масле не должно быть растительных жиров. Если они есть, то это что-то среднее между маслом и маргарином.

Разбираемся в названиях

Согласно государственным стандартам, масло делится на несколько видов. Каждое название соответствует определенному уровню жирности:

• Традиционное — 82,5% жирности (самое калорийное и насыщенное);

• Любительское — 80,0%;

• Крестьянское — 72,5%;

• Бутербродное — 61,5%;

• Чайное — 50,0%.

Масло может быть сладко-сливочным (из свежих сливок) или кисло-сливочным (с использованием закваски), а также соленым или несоленым. Все эти варианты допустимы по ГОСТу.

На что смотреть в магазине?

При покупке эксперт рекомендует внимательно изучать маркировку. Натуральный молочный продукт должен иметь четкое указание состава и соответствовать регламентам безопасности. Любое отклонение от нормы может испортить не только вкус праздничного угощения, но и нанести вред здоровью.

«Натуральное масло имеет выраженный сливочный вкус, плотную, пластичную, однородную консистенцию. Поверхность на срезе блестящая, сухая на вид. Допускается слабо-блестящая или матовая поверхность с наличием мелких капелек влаги. Цвет — от светло-желтого до желтого, однородный по всей массе», — объяснила эксперт.

Нина Мясищева также советует не забыть посмотреть на название. На пачке должно быть четко написано «Масло сливочное» с указанием ГОСТа (например, 32261-2013). Сама упаковка тоже имеет значение, так как алюминиевая фольга защищает продукт от света и окисления, в отличие от пергамента. Поэтому лучше отдавать предпочтение первому варианту.

Масло имеет жирность от 72,5% до 82,5%. В составе не должно быть ничего, кроме сливок и закваски. Пальмовое и кокосовое масла, ароматизаторы или стабилизаторы — это признак подделки.

При этом натуральный продукт не может стоить дешево. Низкий ценник — сигнал об использовании дешевых растительных жиров.

Домашняя лаборатория

Нина Мясищева раскрыла три теста, с помощью которых даже дома можно узнать качество продукта. Для первого способа необходимо бросить кусочек масла в горячую воду. Натуральное быстро растает, образуя однородную желтую пленку. Маргарин же распадется на отдельные крошки.

Для второго метода понадобится йод: его нужно капнуть на масло. Натуральный продукт останется коричневым. Если пятно посинело — в составе есть крахмал для густоты.

Кроме того, эксперт советует оставить масло при комнатной температуре. Качественный продукт должен сохранять форму и не «растекаться» под собственным весом.

Сроки хранения

Натуральное масло в фольге хранится от 20 до 35 суток в холодильнике (при температуре плюс три градуса). Если продукт необходимо хранить дольше, то поможет только морозилка: при минус 16 градусов продукт сохранит свои свойства до 120 суток.

