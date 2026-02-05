Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 146 0

Он занимал возглавлял главкомат в период с 1997 по 2005 год.

От чего умер экс-главнокомандующий ВМФ России Куроедов

Фото: © РИА Новости/Сергей Субботин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В возрасте 81 года умер экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов

Бывший главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России, адмирал Владимир Куроедов, скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, причиной смерти адмирала стала продолжительная болезнь.

Владимир Куроедов занимал должность главнокомандующего ВМФ РФ в период с 1997 по 2005 год. В 2000 году ему присвоили звание адмирала флота. После ухода со службы занимался общественной и научной деятельностью. Он возглавлял «Клуб адмиралов и генералов ВМФ» и был членом нескольких академий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве на 91-м году жизни умерла Гитана Леонтенко — цирковая артистка и вдова народного артиста СССР Алексея Баталова. В 1950-е годы она была одной из самых ярких звезд, выступающих под куполом: исполняла номера на лошади и воздушные трюки, а гастрольный график был расписан на месяцы вперед. Гитана Леонтенко пережила мужа почти на девять лет. Информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:08
Искусство на линии фронта: балерина станцевала для бойцов группировки «Запад»
21:05
Уиткофф назвал конструктивным второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби
20:53
Семь километров льда: у берегов Крыма обнаружили «черноморский айсберг»
20:43
Родилась в рубашке: в Москве девушка спрыгнула с 10 этажа и выжила
20:36
За лишние билеты — компенсация: в РФ обсуждают наказание за овербукинг
20:24
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов

Сейчас читают

«Это бриллианты»: Татьяна Голикова о народах России
Наследство Баталовых: что достанется дочери Марии и могут ли на него покуситься мошенники
Мошенники на это клюют: Мария Баталова в зоне риска после смерти матери
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео