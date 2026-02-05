В Москве на 91-м году жизни умерла Гитана Леонтенко — цирковая артистка и вдова народного артиста СССР Алексей Баталов. О смерти сообщил представитель ее семьи, передает ТАСС.

Принцесса цирка

Гитана Леонтенко родилась в 1933 году. Она происходила из династии потомственных цирковых артистов. В 1950-е годы она была одной из самых ярких звезд, выступающих под куполом: исполняла номера на лошади и воздушные трюки, а гастрольный график был расписан на месяцы вперед.

За изящество и смелость коллеги называли ее «принцессой цирка».

Любовь длиною в жизнь

С будущим мужем — Алексеем Баталовым — Леонтенко познакомилась в 1953 году в ленинградском цирке. Их история была непростой: десять лет разлуки, романы, возвращения. В 1963-м они тихо поженились и больше не расставались.

Пара прожила вместе 54 года — до смерти актера в 2017 году. Друзья называли их идеальной семьей. Леонтенко поддерживала мужа и в работе, помогая даже с цирковыми трюками для фильма «Три толстяка».

Единственная дочь

В 1964 году у супругов родилась единственная дочь Мария. Девочка с рождения страдала от ДЦП из-за врачебной ошибки. Ради семьи Леонтенко оставила сцену и посвятила жизнь уходу и реабилитации дочери.

Мария окончила сценарный факультет ВГИК. На данный момент она работает литератором.

Баталовы принципиально отказались от любых радикальных решений в детстве дочери, сделав заботу о ней смыслом жизни.

Память

Несмотря на слухи и сплетни, их союз оставался крепким и верным. Перед смертью Баталов посвятил супруге стихи.

Гитана Леонтенко пережила мужа почти на девять лет. Информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно.

