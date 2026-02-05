Уиткофф назвал конструктивным второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 15 0

Диалог был сосредоточен на создании условий для прочного мира.

Как прошли трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Фото: Reuters/UAE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Уиткофф: трехсторонние встречи в Абу-Даби носили конструктивный характер

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира. Об этом сообщил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф в социальной сети X.

«Делегации из США, Украины и Российской Федерации встретились в Абу-Даби на второй трехсторонней встрече, посвященной продвижению усилий по прекращению войны на Украине. Обсуждения носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира», — пояснил Уиткофф.

Кроме того, в ходе двухдневных переговоров представители государств обсудили приостановку боевых действий и механизм мониторинга. По словам Уиткоффа, США, Россия и Украина продолжат консультации в ближайшие недели.

Второй этап переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стартовал 4 февраля. В первый день работа велась в профильных группах, каждая из которых отвечала за отработку конкретной проблемы. Позже планировалось общее обсуждение и выработка соглашений.

Посредниками в этих переговорах выступили США. ОАЭ является нейтральной стороной, которая обеспечивает условия для прямого общения между участниками конфликта.

От России в Эмираты поехала та же делегация, что присутствовала и на первом этапе переговоров в конце января: руководители из Министерства обороны РФ во главе с начальником Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России, адмиралом Игорем Костюковым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными.

