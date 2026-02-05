Напавший на детский сад в Бугуруслане мужчина при задержании отрицал свою вину

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Сотрудники Росгвардии быстро среагировали на вызов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Напавший на детский сад в Бугуруслане Оренбургской области мужчина при задержании отрицал свою вину. Об этом сообщил сотрудник Росгвардии в беседе с 5-tv.ru.

«В 12:57, находясь на маршруте патрулирования, нам поступил сигнал тревоги с пульта охраны. <…> Прибыли мы сюда в 13:00. То есть по прибытию к нам обратилась одна из воспитательниц данного заведения, пояснила то, что неизвестный проник в садик путем взлома двери и находится на втором этаже», — пояснил сотрудник.

По словам росгвардейца, у мужчины была невнятная речь, во время задержания он отрицал свою вину и говорил, что не будет отвечать за свои поступки.

«Он был задержан. Был передан сотрудникам МВД. Нож у него был один, который отняли воспитательницы», — рассказал росгвардеец.

В четверг, 5 февраля, мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Агрессор пытался проломить дверь, но его остановила воспитатель дошкольного учреждения — Лия Наильевна Галеева. Опасность была нейтрализована благодаря решительным действиям сотрудников детского сада и оперативному реагированию экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что обезвредившую нападавшего в оренбургском детсаду воспитательницу наградят. Такие поступки не должны остаться незамеченными, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

