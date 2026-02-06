Курбан Омаров и его жена Валерия впервые показали лицо сына

Предприниматель Курбан Омаров и его жена Валерия впервые показали лицо сына Адама, которому исполнился один год. Кадры с праздника они опубликовали в личном блоге.

Курбан Омаров с женой и ребенком. Instagram*/ zimamoscow

Поскольку 45-летний бизнесмен находится в отъезде, его 24-летняя супруга устроила в честь рождения малыша домашний праздник, пригласив подруг. Она призналась, что это очень волнительный для нее момент.

Именинника одели в нарядный костюмчик бело-голубого цвета. Валерия облачилась в белое платье с отделкой из перьев. Весь вечер Адам провел на руках у мамы и за играми на специальном детском коврике.

Жена бизнесмена поблагодарила поклонников, которые вместе с ней и с супругом разделяют эту большую радость. Она отметила, что планирует устраивать большие праздники на каждый день рождения наследника.

«Наш сын, наш годовасик, которого мы так сильно любим. Этот день — про нас троих и нашу любовь. <…> Пока он, конечно, еще всего не понимает — это больше мамин, папин праздник. Но ничего, подожди, Адам, скоро ты подрастешь, и мама такое организует!» — радостно заявила Валерия в личном блоге.

Поклонники пары отметили удивительное сходство Адама с сестрой Теоной, которую родила бывшая супруга Омарова Ксения Бородина.

«Ужасно красивый паренек», «Милый малыш похож на Теону», «Вылитый отец, хорошенький малыш», «Чудо-малыш», «Все они на папу похожи. И Омар, и Теона, и Адам», — писали в комментариях.

Об отношениях Курбана Омарова и Валерии стало известно летом 2022-го, когда бизнесмен начал выкладывать совместные фото. Спустя два года пара узаконила отношения. Уже через несколько месяцев супруги объявили о беременности Леры. На родах Адама присутствовал сам отец.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Ксения Бородина решила не останавливаться на двух дочках и заявила о готовности родить третьего ребенка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.