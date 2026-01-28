«Хочу малыша»: Бородина заговорила о беременности

Телеведущая считает, что быть мамой — ни с чем не сравнимое чувство.

Ведущая Ксения Бородина готовится к родам

Ксения Бородина хочет родить третьего ребенка

Телеведущая Ксения Бородина хочет родить третьего ребенка. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Если здоровье это позволяет, сделать это за 40, то почему бы это и не сделать. Любыми способами», — сказала 42-летняя ведущая.

Она отметила, что ощущает себя готовой к такому шагу. Бородина считает, что заводить детей нужно в осознанном возрасте, когда женщина готова уже готова стать мамой.

«Главное — не рисковать своим здоровьем! А так, быть мамой — это ни с чем не сравнимое чувство для меня, и, конечно, я хочу малыша», — призналась знаменитость

Ведущая Ксения Бородина замужем за блогером Николаем Сердюковым. Пара познакомилась в 2024 году на съемках проекта «Последний герой». У молодоженов на двоих — три ребенка: Ксения — мать Маруси и Теоны, у Николая растет дочь Николь.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Бородина перестала показывать Сердюкова в соцсетях. Последний раз супруг звезды появлялся в ее блоге на снимках в конце августа, а раньше Ксения ежедневно показывала подписчикам идиллию в отношениях с Николаем. К тому же фанаты обратили внимание, что на безымянном пальце Бородиной нет обручального кольца. 

