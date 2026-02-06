«У меня несколько вопросов»: Захарова отреагировала на новую партию «файлов Эпштейна»

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 21 0

«Мировые элиты» остаются безнаказанными. И вот почему.

Захарова оценила ход расследования «дела Эпштейна»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Захарова: на Западе не расследуются громкие дела с мировыми элитами

На Западе не проводятся полноценные расследования громких дел, в которых могут быть замешаны представители «мировых элит», включая «дело Эпштейна». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию новой партии файлов американского финансиста.

В заявлении она упомянула убийство президента США Джона Кеннеди, подрывы газопроводов «Северный поток», а также само скандальное «дело Эпштейна».

«У меня несколько вопросов: почему подельница получила только 20 лет, почему не было проведено международное расследование, <…> почему не возбуждены уголовные дела в отношении британца Эндрю Виндзора», —возмутилась она.

Дипломат подчеркнула, что подобные расследования, несмотря на общественное возмущение, остаются незавершенными или сознательно затягиваются.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, по мнению Марии Захаровой, публикация файлов Эпштейна показала отношение западной элиты к детям. Они также проливают свет на источники финансирования Киева.

Более того, в новой порции рассекреченных файлов оказались ритуальные жертвоприношения, растление малолетних, каннибализм и многое другое, включая удивительные факты о связях с Украиной.

