Публикация Министерством юстиции США материалов американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в преступлениях сексуального характера, продемонстрировала отношение западной элиты к детям и показала, кто на самом деле поддерживает Киев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Теперь мы знаем буквально досконально, мы видим видео- и фотоматериалы, как эта западная элита — так называемые файлы Эпштейна <…> наглядно это демонстрируют, — теперь мы знаем, как западная элита относится к детям, в том числе к своим детям», — подчеркнула она на брифинге.

Захарова также отметила, что Украина продолжает получать «колоссальные средства» от своих западных бенефициаров, которые, по ее словам, вкладываются в убийства мирного населения, включая несовершеннолетних.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что ознакомление с обнародованными файлами Эпштейна вызвало у нее чувство тошноты. По ее словам, материалы напоминают фильмы жанра тру-крайм, и изучение их требовало перерывов. Она напомнила слова президента РФ Владимира Путина о «бале вампиров» на Западе, отметив, что в рассекреченных документах фигурируют имена многих влиятельных чиновников, бизнесменов, дипломатов и ученых, которые, по ее мнению, развивались внутри «клоаки» и затем занимали высокие посты на Западе.

