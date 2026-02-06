Вагон электрички загорелся в Санкт-Петербурге

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 44 0

Предварительно, возгорание произошло в головной кабине поезда

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вагон электрички загорелся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник, кадры с места оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Как уточнил источник, инцидент произошел в Калининском районе Северной столицы. По предварительным данным, загорелась неработающая электричка, сотрудники РЖД самостоятельно пытались бороться с огнем до прибытия сотрудников МЧС. 

По словам собеседника, возгорание произошло в головной кабине поезда. В настоящий момент оно ликвидировано. Также, по предварительным данным, никто не пострадал.

Днем ранее в Тамбовской области на станции Кочетовка-2 с рельсов сошли вагоны грузового поезда с последующим возгоранием бензина. По предварительным данным, на станции загорелись пять цистерн. Никто не пострадал. На место происшествия были направлены пожарные поезда, 47 сотрудников МЧС и 20 единиц техники, а также создан оперативный штаб для ликвидации последствий ЧП.

Движение поездов через станцию было приостановлено. В ведомстве уточнили, что угрозы жилым домам нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:39
«У меня несколько вопросов»: Захарова отреагировала на новую партию «файлов Эпштейна»
1:11
Вагон электрички загорелся в Санкт-Петербурге
0:55
«Это броня»: Ольга Тумайкина о том, для чего детям нужно читать сказки
0:49
Тремор, язва и аритмия: почему кофе превращает привычные таблетки в яд 
0:23
Решетова переселила сына Ратмира в дом к будущему мужу
0:13
Пушистый репортаж: в Гренландии ездовая собака украла камеру у американских журналистов

Сейчас читают

Все расходы взяли на себя: кто оплатил похороны Гитаны Леонтенко
Спортзал и ужин: девушка обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика о днях перед трагедией
Он говорит одно — вы слышите другое: почему пары не понимают друг друга
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео