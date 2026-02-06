Вагон электрички загорелся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник, кадры с места оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Как уточнил источник, инцидент произошел в Калининском районе Северной столицы. По предварительным данным, загорелась неработающая электричка, сотрудники РЖД самостоятельно пытались бороться с огнем до прибытия сотрудников МЧС.

По словам собеседника, возгорание произошло в головной кабине поезда. В настоящий момент оно ликвидировано. Также, по предварительным данным, никто не пострадал.

Днем ранее в Тамбовской области на станции Кочетовка-2 с рельсов сошли вагоны грузового поезда с последующим возгоранием бензина. По предварительным данным, на станции загорелись пять цистерн. Никто не пострадал. На место происшествия были направлены пожарные поезда, 47 сотрудников МЧС и 20 единиц техники, а также создан оперативный штаб для ликвидации последствий ЧП.

Движение поездов через станцию было приостановлено. В ведомстве уточнили, что угрозы жилым домам нет.

