В интересах Минобороны РФ: ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту военные спутники

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 48 0

Запуск прошел в Архангельской области.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту военные спутники в интересах Минобороны РФ

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» доставила на целевую орбиту военные спутники в интересах Минобороны РФ. Они приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. Об этом сообщили в ведомстве.

«В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что старт ракеты-носителя и выведение аппаратов на расчетную орбиту были осуществлены в штатном режиме. С ними поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

На кадрах показан запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Как уточнили в Минобороны, пуск был выполнен 5 февраля в 21:59по московскому времени. Его проводил боевой расчет космических войск.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на Байконур привезли все необходимое для ремонта стартовой площадки ракет «Союз». На объекте работало около 130 специалистов.

До этого в конце декабря 2025 года космические аппараты ракеты-носитель «Аист-2Т» и 50 попутными спутниками различного назначения, успешно были доставлены на целевую орбиту.  Они были запущены с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:30
Лувр впервые после ограбления показал корону императрицы Евгении
4:12
Космическая контрабанда: мужчина пытался вывезти метеорит из РФ в Британию
3:40
Мечтавший о крахе России глава парламента Армении открестился от своих слов
3:21
В интересах Минобороны РФ: ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту военные спутники
3:06
Церковные традиции: что нельзя делать 6 февраля, чтобы не навлечь беду
2:50
Русский автопром с китайским «лицом»: как изменятся цены и выбор машин

Сейчас читают

«Это броня»: Ольга Тумайкина о том, для чего детям нужно читать сказки
Девятилетняя девочка играла на улице с обручем и получила удар ножом в сердце
Берегите карманы: названы города мира, где туристов чаще всего обворовывают
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео