Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Артур Арутюнян

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 79 0

Артист не дожил до своего 69-летия всего одну неделю.

Умер актер из «Брата» Артур Арутюнян в возрасте 68 лет

Фото: Кадр из х/ф «БРАТ», реж.: Алексей Балабанов, 1997г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 69-м году жизни в Москве 5 февраля скончался актер Артур Арутюнян, снимавшийся в фильмах «Брат» и «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщила его бывшая супруга Валентина Коновалова.

Артист не дожил до своего очередного дня рождения всего одну неделю. Причины смерти и информация о месте проведения похоронной церемонии на данный момент остаются нераскрытыми.

Артур Арутюнян родился 12 февраля 1957 года и за свою многолетнюю карьеру успел стать важной частью отечественного кинематографа, особенно его «петербургского» периода. После завершения обучения в Ереванском театральном институте в начале 1980-х годов, он переехал в Северную столицу, где прошла большая часть его творческого пути.

Кинодебют актера состоялся в непростые для страны 1990-е годы. Одной из первых значимых работ стала роль персонажа по кличке Валет в криминальной драме «Гений», где его партнерами по съемочной площадке были легендарные Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский.

Однако настоящую народную узнаваемость ему принесло участие в проекте Алексея Балабанова «Брат». В этой картине Арутюнян предстал в образе безбилетного пассажира трамвая, чей конфликт с главным героем Данилой Багровым стал одной из самых цитируемых сцен фильма. Также в его послужном списке значатся популярные сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и киноленты «Жертва для императора» и «Улыбка».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:04
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию
11:00
ФСБ задержала жителя Хабаровского края за передачу сведений об участниках СВО
10:56
Кто главный в семье? Российские мужчины неожиданно выбрали не супругу
10:42
В Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Минобороны
10:39
Названа причина смерти актера из «Брата» и «Убойной силы» Артура Арутюняна
10:26
Десятиклассник выстрелил в учителя математики в лицее в Баку

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака
Безобидное удовольствие: чему «Щелкунчик» учит детей
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Беспилотник «Молния-2» ударил по снайперам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео