Лавров назвал покушение на Алексеева подтверждением курса Киева на срыв диалога

Теракт против генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердил намерения киевского режима сорвать переговоры по урегулированию украинского кризиса. Об этом 6 февраля заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса», — подчеркнул Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ добавил, что киевские власти готовы пойти на любые шаги, чтобы убедить западных спонсоров не отставать от США в стремлении сбить их с курса на достижение мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве было совершено нападение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Согласно данным Следственного комитета России, в жилом доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелили в мужчину, а затем скрылся с места происшествия. Потерпевшего экстренно госпитализировали в городскую больницу. Преступника разыскивают.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.