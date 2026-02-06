Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта из-за гибели россиянки

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 41 0

Ведомство также направило запрос в Ассоциацию туроператоров России.

Россиянка умерла после ужина в ресторане отеля в Египте

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роспотребнадзор направил запросы в Министерство здравоохранения Египта и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) в связи с гибелью россиянки после ужина в отеле Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в канале в мессенджере MAX.

Ранее в сети появилась информация, что российская туристка поужинала в ресторане одного из отелей Шарм-эш-Шейха. На следующее утро у нее появились симптомы отравления, в связи с чем ее госпитализировали. Спустя 12 дней нахождения в медицинском учреждении Египта россиянка скончалась.

«Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения и народонаселения Египта официальный запрос с просьбой предоставить результаты расследования и оценку возможного риска ухудшения эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Роспотребнадзоре призвали туристов тщательно мыть руки перед едой, пить только бутилированную или кипяченую воду, а также избегать близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки кишечной инфекции. Если же вы уже почувствовали ухудшение самочувствия, то следует немедленно обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Египте просят 13 миллионов рублей за перевозку россиянки, впавшей в кому. 51-летняя учительница из Татарстана Ольга Гардиханова почувствовала себя плохо сразу по прилете в Шарм-эль-Шейх вечером 4 января. В аэропорту у нее сильно заболела голова, началась одышка, спустя время остановилось сердце. Врачи диагностировали инсульт с обширным кровоизлиянием в мозг.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:16
В Таиланде россиянин погиб, сорвавшись со скалы
17:04
Мощный взрыв на обратной стороне Солнца зафиксировали ученые
16:51
Школьник напал на одноклассников с топором в Казахстане
16:43
«Все оформлено»: юрист о том, что унаследует Мария Баталова после смерти матери
16:33
«Единственная наследница»: Гитана Леонтенко не оставила завещание
16:22
Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта из-за гибели россиянки

Сейчас читают

«Нет законов»: Марии Баталовой не разрешали подписывать документы из-за болезни
«Оставались синяки на руках и ногах»: врачи обвиняли дочь Леонтенко в избиении матери
«Участковый ошибся в протоколе»: почему Гитану Леонтенко долго не могли похоронить
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео