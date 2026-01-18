В Египте просят 13 миллионов рублей за перевозку россиянки, впавшей в кому

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Женщина почти две недели находится в коме в реанимации международной больницы.

Сколько стоит медицинская эвакуация россиян из других стран

Фото: www.globallookpress.com/Gehad Hamdy

Семья российской туристки, впавшей в кому в Египте, столкнулась с огромными трудностями при организации ее возвращения на родину. Частные транспортные компании просят за медицинскую эвакуацию сумму около 13,5 миллионов рублей. Об этом РИА Новости рассказал сын женщины Руслан.

Все началось с того момента, как 51-летняя учительница из Татарстана Ольга Гардиханова почувствовала себя плохо сразу по прилете в Шарм-эль-Шейх вечером 4 января. В аэропорту у нее сильно заболела голова, началась одышка, спустя время остановилось сердце. Врачи диагностировали инсульт с обширным кровоизлиянием в мозг.

С того времени женщина почти две недели находится в коме в реанимации международной больницы. Врачи провели 12 января операцию по удалению гематомы и поставили дренаж, чтобы снизить внутричерепное давление.

Ежедневное пребывание Ольги в клинике обходится семье в 2-2,5 тысячи долларов, при этом срок действия медицинской страховки скоро закончится.

По словам Руслана, семья обратилась к властям Татарстана и дипломатам, чтобы ускорить возвращение матери. Тем не менее, родным пока не удается решить этот вопрос. Они обращались также в региональный Минздрав. Из центра медицины катастроф, который занимается эвакуацией российских граждан в подобных случаях, единственное, что сделали, — это уточнили данные.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, свердловские онкологи удалили мужчине опухоль весом со взрослого человека. За свою 30-летнюю практику врачи столкнулись с таким впервые.

