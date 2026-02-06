«Голова кружится?» — Лукашенко отказался пробовать снюс на совещании

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 55 0

Как объяснил белорусский премьер-министр, некурительный табак якобы помогает успокоиться.

Лукашенко отказался от снюса — видео

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лукашенко не стал пробовать предложенный премьер-министром снюс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался попробовать некурительный табак (снюс), который взял с собой на совещание с главой государства премьер-министр страны Александр Турчин. Видео с совещания опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

На кадрах видно, что белорусский лидер берет в руки упаковку табака и спрашивает у премьера, как им пользоваться. Турчин объяснил, после чего Лукашенко попытался открыть упаковку и вернул ее главе правительства.

«То есть голова кружится? Интересно, иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась и от губернатора Гродненской области не получать информацию, что телята у него дохнут», — заявил белорусский лидер.

Александр Турчин объяснил, что на некоторых людей такой табак оказывает успокаивающий эффект, однако Александр Лукашенко все равно отказался попробовать его.

«Ну, главное, чтоб ты уже не начал успокаиваться этим», — ответил ему Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что акцизы на табачную продукцию существенно увеличатся в России в 2026 году. Наиболее заметный рост коснется сигарет — ставка вырастет сразу на 11,3%, тогда как для большинства видов табака повышение составит около 7%. Согласно новым нормам, акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный и кальянный табак в 2026 году установлен на уровне 5 183 рубля за килограмм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:16
В Петербурге фигурантов дела о торговле органами умерших доставили в суд
20:04
Наблюдать за животными Московского зоопарка во время морозов можно онлайн
19:51
Российские ученые представили первый в истории препарат от болезни Бехтерева
19:34
«Голова кружится?» — Лукашенко отказался пробовать снюс на совещании
19:23
«Спасти и не напугать»: воспитательница о нападении на детский сад в Бугуруслане
19:21
В Петербурге раскрыли схему продажи органов умерших — что известно к этому часу

Сейчас читают

Любила рассказывать о муже: чем запомнилась Гитана Леонтенко своим друзьям
«Единственная наследница»: Гитана Леонтенко не оставила завещание
«Дееспособный человек»: адвокат семьи Баталовых разъяснила ситуацию с опекой над Марией
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео