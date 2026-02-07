ТАСС: немцы чаще всего среди граждан ЕС просили убежище в России

За последние пять лет жители Германии чаще всего среди граждан Евросоюза (ЕС) обращались за получением в России временного убежища. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на статистические данные.

По информации агентства, число подобных обращений только растет. Например, в 2020-м всего два гражданина ФРГ просили убежище в РФ, а в 2022-м с такой просьбой к российским властям обратились уже 54 человека. В 2024-м количество обращений увеличилось до 182. В прошлом году был зафиксирован спад — всего 129 немцев подали заявление на предоставление им временного убежища.

После начала спецоперации МИД РФ отмечал, что в Берлине произошел резкий всплеск проявления дискриминации по отношению к русскоязычному населению страны. Жертвами притеснений также стали евреи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Германия поставила Украине генераторы, пока немцы замерзали. Кроме того, ФРГ отправила киевскому режиму денежные средства в размере 60 миллионов евро.

