ВСУ при отступлении в ДНР расстреляли семью

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Российская армия освободила этот город больше месяца назад.

ВСУ при отступлении расстреляли семью в Димитрове в ДНР

Фото: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES

Боевики киевского режима при отступлении из Димитрова убили семью. Об этом РИА Новости рассказал житель города Вячеслав Мироненко.

«Возле базара, возле девятиэтажек, старичков — соседа, деда в годах, и женщину старую с мужиком <…> ни за что. Уходили — взяли и застрелили», — сказал мужчина.

По его словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелили мужчинам прямо в лоб, а женщине — в затылок.

До этого жительница Димитрова Ирина Щербина также рассказала журналистам о том, что киевские боевики с помощью дронов регулярно наносили удары по людям, которые шли за водой к церкви. В результате этих действий девять человек пострадали, а двое погибли.

Российская армия освободила населенный пункт Димитров, находящейся в Донецкой Народной Республике (ДНР), в конце декабря 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киев до сих пор удерживает в плену 12 жителей Курской области, вывезенных из региона в ходе вторжения ВСУ 6 августа 2024 года.

