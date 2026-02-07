Агент актрисы Фроловцевой опроверг информацию о ее госпитализации

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 45 0

Ранее в СМИ появилась информация, что артистка якобы была доставлена в медицинское учреждение с нарушением ритма сердца.

Агент Фроловцевой опроверг информацию о ее госпитализации

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Информация о госпитализации и проблемах со здоровьем у заслуженной артистки России Анны Фроловцевой не соответствует действительности. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила агент актрисы Елена Галанова.

Ранее в СМИ появилась информация, что звезда телевизионного сериала «Воронины» якобы была доставлена в медицинское учреждение с нарушением ритма сердца и провела там несколько дней.

По словам Галановой, в настоящее время Фроловцева находится дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда сериала «Воронины» актриса Екатерина Волкова отпустила свою единственную 14-летнюю дочь Лизу на выходные к парню. Актриса сказала, что не хочет ставить «палки в колеса» своему ребенку, поэтому разрешила ей провести время с парнем и отметить его день рождения. По словам Волковой, ей не просто далось решение отпустить Лизу с парнем в путешествие, однако она хочет быть опорой для дочери, а не стражем. Желание поддержать подростка, как отметила Екатерина, оказалось куда сильнее ее страха.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:48
Десятки миллионов под арестом: что изъяли у блогера Лерчек
17:33
Масленица без иллюзий: сколько в 2026 году будут стоить ингредиенты для блинов
17:22
«Очень несчастны и талантливы»: Быстров о тех, кому тяжело найти свое место в обществе
17:04
«Дергается глаз»: Тодоренко о том, как хронический недосып меняет ее внешность
17:00
Кефир подходит не всем: когда «полезный» напиток вредит кишечнику
16:53
Агент актрисы Фроловцевой опроверг информацию о ее госпитализации

Сейчас читают

«Всегда про одиночество»: Анна Банщикова о хорошем кино
Виноват офисный воздух? Почему на работе мы выглядим хуже
Слышат больше, чем мы? Какую музыку любят собаки
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео