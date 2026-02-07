Агент актрисы Фроловцевой опроверг информацию о ее госпитализации
Ранее в СМИ появилась информация, что артистка якобы была доставлена в медицинское учреждение с нарушением ритма сердца.
Информация о госпитализации и проблемах со здоровьем у заслуженной артистки России Анны Фроловцевой не соответствует действительности. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила агент актрисы Елена Галанова.
Ранее в СМИ появилась информация, что звезда телевизионного сериала «Воронины» якобы была доставлена в медицинское учреждение с нарушением ритма сердца и провела там несколько дней.
По словам Галановой, в настоящее время Фроловцева находится дома.
