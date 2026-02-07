Серый оттенок и мелкий помол: специалисты опровергли мифы о плохом чае

Серые кусочки в заварке говорят о высоком качестве чайного куста

Многие потребители ошибочно считают мелкий помол и серый оттенок признаками плохого чая, однако эксперты предупреждают, что за «мусор» мы часто принимаем самые ценные части чайного куста. Профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк в интервью Газета.ру объяснила, что на самом деле скрывается в чашке.

Так называемая «чайная пыль» — это естественный результат сушки листа, который не несет вреда организму. Именно такие мелкие фракции чаще всего попадают в пакетики, обеспечивая максимально быстрое заваривание напитка.

«Ничего вредного в ней нет и не может быть. При фракционировании, упаковке и перевозке она осыпается и может содержаться на дне упаковки», — подчеркивает Марина Мойсеяк.

Цвет заварки также может быть обманчив, уверяет специалист. Если с черным и зеленым чаем все привычно, то появление серых оттенков в некоторых сортах может указывать не на старость продукта, а на его высокое качество и специфику обработки.

«Серые оттенки чая, как бы серебристые, имеют ферментированный верхний нераскрывшийся листочек, который обладает очень высокими питательными характеристиками. Поэтому, если в чайном пакете присутствуют серые листочки, это хороший показатель», — отметила профессор.

Главным критерием выбора должен стать аромат. Если заварка отдает запахом залежавшейся травы, гнили или резины, то можно с уверенностью сказать, что продукт некачественный. Также эксперт советует обратить внимание на информацию о стране происхождения и регионе сбора на упаковке, если она отсутствует, то не стоит класть этот товар в корзину.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, покупателям рекомендуют отдавать предпочтение проверенным производителям и избегать подозрительно дешевых товаров.

Ранее 5-tv.ru писал, как выбрать сливочное масло к Масленице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX