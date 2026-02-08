Юридическая граница: почему в России разрешили регистрацию в апартаментах

Конституционный суд РФ разрешил регистрацию в апартаментах

Вот это поворот! Конституционный суд разрешил регистрацию в апартаментах. Регистрацию «временную» или, как она правильно называется, «по месту пребывания», а не постоянную. Но даже это решение ломает прежнюю конструкцию.

До сих пор апартаменты принципиально отличались от квартир тем, что жить в них можно, а регистрироваться — нельзя, потому что юридически это не жилье. В теории логика может пойти дальше: если регистрация — это не про статус помещения, а про факт проживания, то почему бы не регистрироваться где угодно? В мансарде, на чердаке, в переоборудованном подвале.

Юридическая граница между «жильем» и «не жильем» начинает размываться. Это происходит под воздействием реалий жизни — тысячи людей по факту живут в апартаментах. Проще стало вывести их из серой зоны, чем отрицать закон.

