США планируют разместить атомные подводные лодки в Австралии

Американские спецслужбы намерены в ближайшие годы разместить атомные подводные суда на военно-морской базе HMAS Stirling в Западной Австралии. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Контр-адмирал ВМС США Линкольн Райфстек заявил, что выгодное географическое расположение объекта позволяет усилить возможности флота и быстрее восстанавливать боевой потенциал.

Аналитики считают, что Вашингтон рассматривает этот проект как запасную опцию в случае возможного конфликта с Пекином. На ротационной основе (сменяя друг друга — Прим. ред.) в регионе будут размещены до четырех подлодок. Первая из них должна прибыть в 2027 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии заявили об усилении флота РФ в Атлантике. Глава британского флота уточнил, что Россия является единственной страной за пределами западной сферы влияния, которая активно действует в этих водах.

