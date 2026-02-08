США планируют разместить атомные подводные лодки в Австралии

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

В регион прибудет до четырех субмарин.

Где США разместят свои подводные лодки

Фото: www.globallookpress.com/US Navy

Американские спецслужбы намерены в ближайшие годы разместить атомные подводные суда на военно-морской базе HMAS Stirling в Западной Австралии. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Контр-адмирал ВМС США Линкольн Райфстек заявил, что выгодное географическое расположение объекта позволяет усилить возможности флота и быстрее восстанавливать боевой потенциал.

Аналитики считают, что Вашингтон рассматривает этот проект как запасную опцию в случае возможного конфликта с Пекином. На ротационной основе (сменяя друг друга — Прим. ред.) в регионе будут размещены до четырех подлодок. Первая из них должна прибыть в 2027 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии заявили об усилении флота РФ в Атлантике. Глава британского флота уточнил, что Россия является единственной страной за пределами западной сферы влияния, которая активно действует в этих водах. 

