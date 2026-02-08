Х-образный охотник: «Калашников» представил новый беспилотник на выставке в Саудовской Аравии

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 82 0

Уникальный дрон для рынка Ближнего Востока показали на международной выставке World Defense Show.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Россия презентовала уникальный беспилотный комплекс на международной выставке

Концерн «Калашников» на международной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии представил свою новую разработку — беспилотную систему «РУС-ПЭ». Директор Центра БПЛА концерна Леонид Ракияк в комментарии для 5-tv.ru раскрыл ключевые особенности новинки.

«Это тактический боеприпас для разведки и поражения целей в непосредственной близости от вооруженных формирований — до 40 километров», — отметил Леонид Ракияк.

Аппарат имеет современную X-образную форму и оснащен высокоточной головкой самонаведения. Одной из главных особенностей «РУС-ПЭ» стала ее универсальность в управлении. Головка самонаведения позволяет системе эффективно работать в трех режимах: автономном, полуавтономном и ручном. Поэтому оператор сможет легко подстраиваться под ситуацию на поле боя.

Крейсерская скорость беспилотника достигает 140 км/ч, а время полета составляет до 30 минут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что концерн «Калашников» представил новые версии автомата АК-12 и пулемет РПЛ-2.

