Х-образный охотник: «Калашников» представил новый беспилотник на выставке в Саудовской Аравии

Россия презентовала уникальный беспилотный комплекс на международной выставке

Концерн «Калашников» на международной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии представил свою новую разработку — беспилотную систему «РУС-ПЭ». Директор Центра БПЛА концерна Леонид Ракияк в комментарии для 5-tv.ru раскрыл ключевые особенности новинки.

«Это тактический боеприпас для разведки и поражения целей в непосредственной близости от вооруженных формирований — до 40 километров», — отметил Леонид Ракияк.

Аппарат имеет современную X-образную форму и оснащен высокоточной головкой самонаведения. Одной из главных особенностей «РУС-ПЭ» стала ее универсальность в управлении. Головка самонаведения позволяет системе эффективно работать в трех режимах: автономном, полуавтономном и ручном. Поэтому оператор сможет легко подстраиваться под ситуацию на поле боя.

Крейсерская скорость беспилотника достигает 140 км/ч, а время полета составляет до 30 минут.

