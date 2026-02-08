Захарова: Киев замещает провалы на фронте терактами против мирного населения

Киевский режим компенсирует свои неудачи на фронте террористическими актами, нацеленными на мирное население и гражданскую инфраструктуру. Такое заявление 8 февраля сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Там, где они понимают, что они не могут добиться результата на поле боя, там, где у них это не получается и уже, очевидно, не получится, там они замещают эти свои промахи терактами против мирного населения, против гражданской инфраструктуры», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что Москва всегда рассматривала подобные действия Украины как составную часть гибридной войны против России.

Ранее, 28 января, Захарова уже заявляла, что президент Украины Владимир Зеленский посредством терактов против мирных жителей пытается сорвать любые переговоры об урегулировании. По ее мнению, удары наносятся не по военной необходимости, а целенаправленно по гражданскому населению.

