Захарова назвала страны Европы молчаливыми жертвами своих заокеанских партнеров

Борис Сатаров
По словам дипломата, Вашингтон разговаривает с европейцами хуже, чем с врагами.

Захарова о странах Европы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны превратились в «молчаливых жертв» своих заокеанских союзников, доверив им свою безопасность. Она высказала это мнение 8 февраля в эфире телеканала «Россия 1».

«Европа находится в состоянии даже не обслуживающего персонала. Какая-то молчаливая жертва того, что с ней совершили и извне, и изнутри. <…> Разговаривают с ними их заокеанские партнеры, друзья и союзники так, как не разговаривают даже с врагами», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что европейцы, вероятно, начали осознавать свое положение, особенно после того, как им было предложено «отрезать часть территории» в контексте конфликта вокруг Гренландии.

«Видимо, начало что-то, извините за это слово, но подгорать», — добавила она.

Ранее, 20 января, политолог Иван Мезюхо констатировал отсутствие у Европы стратегической автономии и экономического суверенитета. По его мнению, эти атрибуты были утрачены после сворачивания отношений с Россией в энергетической и других сферах сотрудничества.

