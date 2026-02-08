Лавров: Россия ответит на нападение Европы всеми имеющимися средствами

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Министр иностранных дел предупредил, что в таком случае это будет уже не спецоперация.

Лавров об отношениях России и Европы

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности дать полномасштабный военный ответ в случае нападения со стороны европейских стран. Соответствующее предупреждение он сделал 8 февраля в интервью телеканалу НТВ.

«Если вдруг Европа свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал: это будет не специальная военная операция с нашей стороны», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что действия Москвы в таком случае будут полностью соответствовать утвержденным доктринальным документам.

«Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами», — заявил министр иностранных дел.

Ранее, 6 февраля, по итогам переговоров с руководством ОБСЕ, Лавров заявлял, что страны Запада после начала специальной военной операции стремились подчинить деятельность организации интересам гибридной войны против России. Именно действия НАТО и ЕС, по его словам, привели к кризису в ОБСЕ и смещению ее работы в сторону антироссийской повестки.


