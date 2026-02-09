Внимание к рукам: раскрыт «геометричный» признак рака легких

Mirror: рак легких можно выявить по отсутствию зазора между пальцами рук

Изменение формы пальцев рук может быть одним из возможных признаков рака легких. Об этом написала британская газета The Mirror, ссылаясь на данные Фонда Роя Касла по борьбе с этим заболеванием.

Специалисты обратили внимание на простой способ самопроверки, который способен помочь заподозрить болезнь на ранней стадии.

«Медики рассказали о простом тесте, который может помочь выявить рак легких на ранних стадиях, что потенциально может спасти жизни. <…> Он заключается в том, чтобы сопоставить ногти пальцев правой и левой руки и прижать их друг к другу», — отмечается в материале.

При нормальном состоянии между ногтями должен образовываться зазор в форме ромба. Если он отсутствует, это может указывать на утолщение конечных фаланг пальцев. Как утверждается в материале, такой симптом выявляется у 35% пациентов с немелкоклеточным раком легких и примерно у 4% — с мелкоклеточной формой заболевания.

При этом специалисты подчеркнули, что положительный результат теста сам по себе не означает наличие опухоли, однако при заметных изменениях формы пальцев рекомендуется обратиться к врачу для обследования.

Как ранее писал 5-tv.ru, жительница Великобритании столкнулась с онкологическим заболеванием, приняв его изначальные проявления за естественную гормональную перестройку организма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.