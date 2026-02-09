В России собрались усилить контроль за доставкой товаров 18+ с помощью биометрии

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 31 0

Чаще всего нарушения выявляют при доставке энергетиков, пиротехники, зажигалок, а также печатной продукции для взрослых и других товаров с возрастными ограничениями.

В России собрались усилить контроль за доставкой товаров 18+

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Власти собрались усилить контроль за доставкой товаров 18+ с помощью биометрии

В России собрались ужесточить контроль за онлайн-продажей и доставкой товаров с возрастными ограничениями, задействовав биометрические технологии. Поводом стали массовые нарушения при проверке возраста покупателей. Об этом сообщили «Известия».

По данным Общественной потребительской инициативы (ОПИ), интернет-ритейлеры нередко реализуют продукцию категории 18+ без какой-либо верификации документов. В обращении организации к вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко отмечается, что паспорт при получении заказа проверяют лишь в каждом пятом случае.

Чаще всего нарушения выявляют при доставке энергетиков, пиротехники, зажигалок, а также печатной продукции для взрослых и других товаров с возрастными ограничениями. В ходе контрольных закупок с апреля 2025 года по январь 2026-го несовершеннолетние оформили 31 заказ, из которых 25 были успешно получены — требования закона соблюли только в 20% случаев. При этом в январе ситуация стала еще хуже: запрещенные товары выдавали без отказов.

Для решения проблемы общественники предложили внедрить инструменты цифровой идентификации с использованием биометрии. Такой механизм уже заложимли в законодательстве о платформенной экономике и, по мнению ОПИ, позволит минимизировать человеческий фактор и обеспечить реальное соблюдение правил продажи товаров 18+.

Как ранее писал 5-tv.ru, МВД, Минцифры и правительство Москвы собрались создать информационную систему биометрической идентификации иностранцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:44
Шоковая терапия: на бутылках алкоголя предложили размещать устрашающие картинки
1:25
В России собрались усилить контроль за доставкой товаров 18+ с помощью биометрии
1:06
HR-эксперт раскрыла причины роста конкуренции на рынке труда в России
0:47
Достала из сумки: жительница Праги принесла в полицию противотанковую ракету
0:28
Внимание к рукам: раскрыт «геометричный» признак рака легких
0:09
Космонавт Федяев сварил коллегам борщ перед стартом миссии Crew-12

Сейчас читают

Лавров о деле Эпштейна: обнажение лица коллективного Запада
Маск назвал космодром SpaceX в Техасе «технологическим монастырем»
Секрет крепкого брака: совместный просмотр порно улучшает отношения
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео