Шоковая терапия: на бутылках алкоголя предложили размещать устрашающие картинки

В Госдуму внесли проект о размещении устрашающих картинок на бутылках алкоголя

Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой дополнить маркировку алкогольной продукции наглядными изображениями, демонстрирующими последствия злоупотребления спиртным. О предложении сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Предлагается сопровождать предупредительные надписи о вреде алкогольной продукции для здоровья рисунками (пиктограммами) с графическим изображением недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным употреблением алкогольной продукции, по принципу использования устрашающих картинок на пачках сигарет», — говорится в пояснительной записке.

Нилов отметил, что подобная практика доказала эффективность как инструмент информирования населения о рисках для здоровья в ряде стран, например, в Ирландии, Бразилии, Южной Корее и Канаде. Как поделился депутат с РИА Новости, предложение может иметь эффект «шоковой терапии» при информировании о рисках беременных, подростков и любителей периодических доз спиртного.

Законопроект предусматривает, что перечень изображений и сопровождающих надписей будет утверждать федеральный орган, отвечающий за госполитику в сфере здравоохранения. Также предлагается указывать дополнительные сведения о противопоказаниях употребления алкоголя для отдельных групп населения.

