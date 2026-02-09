Американский фигурист Малинин выиграл произвольную программу на Олимпиаде-2026

Американский фигурист Илья Малинин одержал победу в произвольной программе в рамках командного турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии. Несмотря на не самый чистый прокат, спортсмен сумел набрать 200,03 балла и показать лучший результат среди участников.

Вторым стал представитель Японии Шун Сато с оценкой 194,86 балла. Третью позицию занял итальянец Маттео Риццо, получивший 179,62 балла. Фигурист из Грузии Ника Егадзе, тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе, набрал 154,79 балла и завершил выступление на пятом месте.

Соревнования фигуристов в произвольной программе стали последними в командном турнире. По его итогам первое место заняла сборная США (69 очков), второй стала команда Японии (68), а третьей — Италии (60).

Как ранее писал 5-tv.ru, российского фигуриста Петра Гуменника обязали пройти тест на допинг на Олимпиаде. Спортсмена вызвали на допинг-контроль в 7 утра 8 февраля в Олимпийской деревне.

