Американский фигурист Малинин выиграл произвольную программу на Олимпиаде-2026

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 49 0

Соревнования фигуристов в произвольной программе стали последними в командном турнире.

Малинин выиграл произвольную программу на Олимпиаде-2026

Фото: www.globallookpress.com/Yue Chenxing

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский фигурист Илья Малинин одержал победу в произвольной программе в рамках командного турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии. Несмотря на не самый чистый прокат, спортсмен сумел набрать 200,03 балла и показать лучший результат среди участников.

Вторым стал представитель Японии Шун Сато с оценкой 194,86 балла. Третью позицию занял итальянец Маттео Риццо, получивший 179,62 балла. Фигурист из Грузии Ника Егадзе, тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе, набрал 154,79 балла и завершил выступление на пятом месте.

Соревнования фигуристов в произвольной программе стали последними в командном турнире. По его итогам первое место заняла сборная США (69 очков), второй стала команда Японии (68), а третьей — Италии (60). 

Как ранее писал 5-tv.ru, российского фигуриста Петра Гуменника обязали пройти тест на допинг на Олимпиаде. Спортсмена вызвали на допинг-контроль в 7 утра 8 февраля в Олимпийской деревне. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:20
Психологи раскрыли особую, не связанную с сексом интимную потребность мужчин
3:00
Ольга Бузова изменила мнение об официальном браке: «Не меняются только дебилы»
2:41
Назван самый распространенный штамм коронавируса в России
2:22
Поиски Усольцевых возобновляли в рамках расследования уголовного дела
2:03
Американский фигурист Малинин выиграл произвольную программу на Олимпиаде-2026
1:44
Шоковая терапия: на бутылках алкоголя предложили размещать устрашающие картинки

Сейчас читают

HR-эксперт раскрыла причины роста конкуренции на рынке труда в России
Внимание к рукам: раскрыт «геометричный» признак рака легких
Маск назвал космодром SpaceX в Техасе «технологическим монастырем»
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео