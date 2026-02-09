Помогает, но не надолго: развенчан популярный миф о пользе секса

ASB: секс помогает почувствовать себя спокойнее, но только в течение дня

Психологи выяснили, что сексуальная близость снижает уровень стресса только на один день, но не обеспечивает долгосрочного эмоционального облегчения. Об этом говорится в опубликованной в научном издании Archives of Sexual Behavior (ASB) статье по результатам анализа повседневной жизни сотен молодых супружеских пар.

Авторы исследования объединили данные трех независимых проектов с участием 645 человек — 319 пар, находившихся в первые месяцы брака. В течение двух недель участники ежедневно отмечали уровень стресса и сообщали, была ли у них сексуальная близость. Анализ показал, что в день секса пары чувствовали себя менее напряженными, независимо от пола, качества отношений или удовлетворенности самой близостью.

Однако устойчивого «антистресс-эффекта» не выявили. Секс не снижал уровень стресса на следующий день и не давал долгого эмоционального облегчения. При этом решающим оказался не сам факт близости, а мотивы, по которым она происходила.

Если контакт происходил из-за желания избежать конфликта, чувства вины или давления со стороны партнера, то уровень стресса возрастал на следующий день, отметили авторы исследования. Если же интимная близость происходила из искреннего желания, то иногда позже уровень стресса был ниже, но этот эффект оказался нестабильным.

Ученые подчеркнули, что сексуальная близость может дать кратковременное облегчение, но не заменяет работу с причинами стресса. Важен не только сам опыт, но и контекст, включая ожидания, давление и мотивацию партнеров.

