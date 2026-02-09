В Соцфонде сообщили о росте пенсий работающих пенсионеров

Рита Цветкова
Пенсии работающих и неработающих россиян проиндексированы на 7,6%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Соцфонд: средняя пенсия работающих россиян превысила 21 тысячу рублей

В декабре 2025 года средний размер пенсии работающих россиян составил 21,4 тысячи рублей. За год выплаты увеличились примерно на 2,8 тысячи рублей. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.

По данным журналистов, к 1 декабря минувшего года пенсия трудоустроенных россиян достигла 21 419,4 рубля. За аналогичный период 2024 года этот показатель составлял примерно 18,6 тысячи рублей.

Отмечается, что в Центральном федеральном округе работающие пенсионеры получают самые большие выплаты — в 2025 году он составил 21,2 тысячи рублей, годом ранее средний размер пенсии не превышал 18,4 тысячи.

В Соцфонде заявили, что с 1 января 2026-го страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,6%. Прежде также сообщалось, что в 11 регионах сумма превысила 30 тысяч рублей. В их числе Чукотский и Ненецкий автономные округа, Камчатский край, Магаданская и Архангельская области, Якутия и Коми.

Ранее 5-tv.ru публиковал список законодательных изменений, вступивший в силу с 1 февраля 2026 года.

