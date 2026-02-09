Опасная криптовалюта: россиян предупредили о риске потери сбережений

Рита Цветкова
История успеха очередного трейдера-миллионера, которая преследует вас в интернете, должна насторожить, а не вдохновить!

Как фейковые трейд-площадки отнимают у россиян сбережения

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Юрист Хаминский предупредил о риске потери сбережений в криптовалюте

На фоне снижения процентной ставки по депозитам россияне обратили внимание на криптовалюту как альтернативный высокодоходный инструмент. Однако попытки приумножить капитал могут привести к неприятному столкновению с аферистами. Мошенничество на этом рынке становится все более распространенным.

В первую очередь важно сохранять критическое мышление. Об этом журналистам агентства «Прайм» рассказал юрист, общественник Александр Хаминский.

«Реклама криптовалюты обычно подкрепляется многочисленными историями успеха трейдеров, однако никто, как правило, не предупреждает о сопутствующих рисках и новых мошеннических схемах», — подчеркнул он.

Как отметил эксперт, велик риск попасть в финансовую пирамиду при переходе на фейковую площадку, даже не подозревая об этом. А потом, соответственно, вложиться в несуществующую криптовалюту — передать все накопления аферистам и потерять возможность их вернуть.

Хаминский отметил важность профилактики на фоне увеличения количества преступных схем. В частности, важно просвещать население в правовых вопросах и активно предупреждать о подобных способах обмана.

Ранее 5-tv.ru писал о первом политическом криптофоруме, прошедшем в Москве. На мероприятии главные проблемы сферы обсудили законодатели и крупнейшие игроки рынка.

