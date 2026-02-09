Россиянам могут выделить отдельную очередь в аэропортах

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Приоритетность своих сограждан при прохождении паспортного контроля практикуют во многих странах.

Отдельная очередь в аэропортах для россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Депутат Нилов: для россиян нужно выделить отельную очередь в аэропортах РФ

У россиян может появиться возможность приоритетно проходить паспортный контроль по прилету в аэропорты РФ. Об этой своей инициативе в интервью ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что гражданам России в аэропортах на территории РФ необходимо выделить отдельную очередь для прохождения паспортного контроля. Депутат считает неправильном то, что наши соотечественники, возвращающиеся из поездок, стоят в очереди вместе с иностранцами.

«Я обращусь еще раз в Минтранс с предложением, чтобы изучили складывающуюся практику, особенно во время пиковой нагрузки, для того, чтобы <…> наши граждане имели возможность приоритетного прохождения», — отметил Нилов.

Он подчеркнул, что подобная практика особого отношения в аэропортах своих граждан существует во многих странах мира.

Кроме того, депутат планирует разделять и иностранцев, прилетевших в Россию. В периоды большой загруженности выделять отдельные очереди для туристов и тех, кто приехал по работе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России могут обязать авиакомпании бесплатно сажать семьи вместе в самолете.

