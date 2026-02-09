Ночная встряска: чего ждать метеозависимым от магнитных бурь 10 февраля

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

Отголоски вспышки на Солнце напомнят о себе в тот момент, когда мы будем меньше всего этого ожидать.

Что будет с метеозависимыми 10 февраля

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кардиолог Орлова: не стоит воспринимать магнитные бури как приговор

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН обещают, что геомагнитная обстановка 10 февраля будет спокойной, но с небольшим «сюрпризом» для тех, кто плохо спит. Кардиолог Марина Орлова в беседе с URA.RU рассказала, как действовать метеозависимым людям в период бурь.

Что будет 10 февраля? 

Днем на улице будет абсолютный штиль — всего два балла активности. А вот ночью возможна короткая «встряска» до четырех баллов. Это еще не полноценная магнитная буря, а лишь незначительное колебание, которое большинство даже не заметит. Нынешнее затишье — это результат резкой остановки солнечной активности, которая бушевала в начале месяца, но внезапно прекратилась к 7 февраля.

Прогноз на февраль 2026 года 

Первая половина месяца пройдет без серьезных потрясений. Следующий период повышенной активности ожидается с 13 по 16 февраля — в эти дни колебания могут достичь четырех баллов, что ощутят метеозависимые люди. После этого обстановка стабилизируется до 24 февраля.

Влияние на здоровье 

Даже незначительные геомагнитные колебания могут отражаться на самочувствии людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В периоды активности возможны сосудистые спазмы, скачки артериального давления и головные боли.

«Если человек знает о приближении магнитной бури, важно просто быть к себе внимательнее, а не воспринимать это как приговор», — подчеркивает кардиолог.

Марина Орлова рекомендует в такие дни снизить физические нагрузки, соблюдать режим сна, избегать стрессовых ситуаций, не забывать принимать назначенные врачом лекарства, отдавать предпочтение легкой пище и соблюдать водный баланс.

Ранее 5-tv.ru писал о том, о каких болезнях может говорить стук в висках

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:24
Москва не видит оснований для запуска переговоров с США по новому ДСНВ
20:20
Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко стал отцом
20:05
Ночная встряска: чего ждать метеозависимым от магнитных бурь 10 февраля
19:50
Забудьте про носки: как угодить любому мужчине на День защитника Отечества
19:35
Бракофобия в прошлом: Анфиса Чехова вышла замуж
19:20
Школьная учительница Александра Лукашенко скончалась в возрасте 102 лет

Сейчас читают

Контуры послевоенного устройства: ЕС возвращает Турцию в свою повестку
«Большой подарок»: народная артистка Юлия Рутберг об Ольге Чиповской
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео