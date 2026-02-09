«У нас все прекрасно»: Волочкова ответила на слухи о романе с молодым танцором

Балерина Анастасия Волочкова: позвольте мне быть с тем, с кем я хочу

Заслуженная артистка РФ, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова призвала не лезть в ее постель и заявила, что у нее в жизни есть более серьезные ухажеры. Так балерина прокомментировала Газета.ру слухи о романе с молодым танцором Марчелой Абаби.

При этом мужчину знаменитость назвала не только близким другом, но и партнером по одной сцене и по жизни. Волочкова, по ее словам, давно знает Абаби, поэтому помогает ему в продвижении его творчества.

При этом Волочкова не скрывает: она считает молодого танцора «статным» и «сексуальным». Однако по заверениям звезды между ними ничего нет.

«Позвольте мне быть с тем, с кем я хочу, в моей постели, со своей тарелкой и со своим бокалом. У нас все прекрасно, дружить надо», — сказала Волочкова.

Еще экс-прима Большого добавила: у нее есть более серьезные ухажеры. Тем не менее, называть имена тех, кто пытается добиться ее расположения, она не захотела.

«У меня такое впечатление, что у нас в стране недостаток секса. Всех интересует, с кем спит Анастасия Волочкова», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как юбилей Волочковой чуть не разрушил брак Никиты Джигурды.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.