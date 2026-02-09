«У нас все прекрасно»: Волочкова ответила на слухи о романе с молодым танцором

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 63 0

Звезда заявила, что ее расположения добиваются более серьезные ухажеры, чем Абаби.

Анастасия Волочкова встречается с молодым танцором Абаби

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Балерина Анастасия Волочкова: позвольте мне быть с тем, с кем я хочу

Заслуженная артистка РФ, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова призвала не лезть в ее постель и заявила, что у нее в жизни есть более серьезные ухажеры. Так балерина прокомментировала Газета.ру слухи о романе с молодым танцором Марчелой Абаби.

При этом мужчину знаменитость назвала не только близким другом, но и партнером по одной сцене и по жизни. Волочкова, по ее словам, давно знает Абаби, поэтому помогает ему в продвижении его творчества.

При этом Волочкова не скрывает: она считает молодого танцора «статным» и «сексуальным». Однако по заверениям звезды между ними ничего нет.

«Позвольте мне быть с тем, с кем я хочу, в моей постели, со своей тарелкой и со своим бокалом. У нас все прекрасно, дружить надо», — сказала Волочкова.

Еще экс-прима Большого добавила: у нее есть более серьезные ухажеры. Тем не менее, называть имена тех, кто пытается добиться ее расположения, она не захотела.

«У меня такое впечатление, что у нас в стране недостаток секса. Всех интересует, с кем спит Анастасия Волочкова», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как юбилей Волочковой чуть не разрушил брак Никиты Джигурды.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:24
Москва не видит оснований для запуска переговоров с США по новому ДСНВ
20:20
Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко стал отцом
20:05
Ночная встряска: чего ждать метеозависимым от магнитных бурь 10 февраля
19:50
Забудьте про носки: как угодить любому мужчине на День защитника Отечества
19:35
Бракофобия в прошлом: Анфиса Чехова вышла замуж
19:20
Школьная учительница Александра Лукашенко скончалась в возрасте 102 лет

Сейчас читают

Контуры послевоенного устройства: ЕС возвращает Турцию в свою повестку
«Большой подарок»: народная артистка Юлия Рутберг об Ольге Чиповской
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео