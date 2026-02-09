Собянин: темпы строительства жилья по программе реновации будут увеличены

На встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин доложил о темпах реновации в столице. Как сообщается в официальном канале главы города в мессенджере MAX, сроки сдачи жилья сократились в три раза, и теперь многоквартирный дом можно возвести всего за шесть месяцев.

Ускорение связано с внедрением крупных модулей, которые производят на роботизированном заводе в Новой Москве. Первым таким объектом стал дом в Черемушках на улице Гарибальди, построенный всего за 6,5 месяца. Для сравнения: стандартное монолитное строительство занимает в среднем в три раза больше времени.

«Уникальное производство, над которым работали несколько лет. Сроки строительства совершенно другие, и остальные компании также будут подтягиваться под эти технологии», — отметил Сергей Собянин.

При этом дома возводятся почти на 100% из отечественных материалов, которые поставляют более 15 регионов страны. Масштабная стройка стимулирует и рынок труда: программа уже обеспечила работой 88 тысяч человек в столице и еще 15 тысяч в других субъектах РФ.

Программа реновации уже реализована более чем на четверть. Благодаря ей свыше 250 тысяч москвичей улучшили жилищные условия. В ближайшие три года количество новоселов превысит 450 тысяч человек.

