Собянин: темпы строительства жилья по программе реновации будут увеличены

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 49 0

Московская программа реновации выполнена уже на 25%.

Как новые технологии ускорили сдачу домов в Москве в три раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

На встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин доложил о темпах реновации в столице. Как сообщается в официальном канале главы города в мессенджере MAX, сроки сдачи жилья сократились в три раза, и теперь многоквартирный дом можно возвести всего за шесть месяцев. 

Ускорение связано с внедрением крупных модулей, которые производят на роботизированном заводе в Новой Москве. Первым таким объектом стал дом в Черемушках на улице Гарибальди, построенный всего за 6,5 месяца. Для сравнения: стандартное монолитное строительство занимает в среднем в три раза больше времени. 

«Уникальное производство, над которым работали несколько лет. Сроки строительства совершенно другие, и остальные компании также будут подтягиваться под эти технологии», — отметил Сергей Собянин. 

При этом дома возводятся почти на 100% из отечественных материалов, которые поставляют более 15 регионов страны. Масштабная стройка стимулирует и рынок труда: программа уже обеспечила работой 88 тысяч человек в столице и еще 15 тысяч в других субъектах РФ. 

Программа реновации уже реализована более чем на четверть. Благодаря ей свыше 250 тысяч москвичей улучшили жилищные условия. В ближайшие три года количество новоселов превысит 450 тысяч человек. 

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотная техника строит трассу М-5 на Урале.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

