Под западными лидерами зашатались кресла: Стармер готовится к отставке, а в ФРГ закончился газ

Карьера премьер-министра Великобритании под угрозой из-за дела Эпштейна.

Фото, видео: Reuters/Corey Rudy

Премьер Британии Стармер может подать в отставку уже в ближайшую неделю

Карьера премьер-министра Великобритании оказалась под угрозой. Как пишет Bloomberg, Кир Стармер может подать в отставку уже в ближайшую неделю. Его ухода требуют собственные однопартийцы.

А все из-за скандала, который связан с делом Эпштейна. После публикации новых данных в отставку уже ушел глава аппарата Стармера.

Кресло шатается и под канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Его обвиняют в энергетическом кризисе. Газовые хранилища заполнены лишь на четверть. И большая часть этого топлива, как отмечают эксперты, — это неизвлекаемый технический остаток.

Депутаты требуют срочного заседания бундестага. На этом фоне рейтинги Мерца падают. Его работу одобряют всего около 20-ти процентов немцев.

